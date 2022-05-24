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Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах

24 мая 2022 13:24
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Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах

На фоне санкционного воздействия на Россию курс рубля растет к доллару. Это уже помогает смягчить темпы инфляции. Однако связь между курсом доллара и ценами в магазинах, ранее прямая и очевидная, сокращается, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Он напомнил, что в апреле этого года инфляция в годовом исчислении достигла максимальных за последние 20 лет отметок. Однако рост потребительских цен при этом замедлился. “Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %”, - считает экономист.

По его словам, Банк России не может одним махом отменить ограничительные меры - это будет новым шоком для финансовой системы и усилит экономический спад, пишет РИА Новости. Поэтому быстрым этот процесс не станет. Многое зависит и от логистики – пока товары и комплектующие в основном распродаются из складских запасов. Новые поставки не отлажены, но, как только это произойдет, рост цен возобновится, прогнозирует Смирнов.

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