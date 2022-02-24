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Россиянам объяснили, что ждет доллар до конца зимы

24 февраля 2022 09:46
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Россиянам объяснили, что ждет доллар до конца зимы

Усиление напряженности между Россией и Западом породило спекуляции о том, что уже в конце зимы доллар подскочит по отношению к рублю. На фоне вероятного принятия нового пакета санкций курс взлетит в район 80-90 рублей за доллар. Однако это далеко не точно, рассказал агентству “Прайм” руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК “УНИВЕР Капитал” Андрей Верников.

Фундаментальные основания, по его мнению, диктуют другой сценарий. Рубль недооценен, поэтому может подорожать к доллару до отметки в 60-70 рублей при текущих ценах на нефть и газ и высокой ставке Центробанка.

“Наши власти заинтересованы чтобы продолжились операции carry trade. Иными словами чтобы западные инвесторы брали дешевые кредиты в своих странах и вкладывали эти деньги в российские облигации. Высокая инфляция этим операциям не мешает”, - рассуждает Верников.

Он указал, что для этих операций важна низкая волатильность рубля к доллару, поэтому наши власти будут стремиться не допустить скачков на валютном рынке, пишет РИА Новости.

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