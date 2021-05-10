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Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть

10 мая 2021 11:48
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Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть

Адвокат Марина Буянова рассказала "Вечерней Москве" об основаниях просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов.

Она посоветовала учитывать объемы и тяжесть выполняемой работы. Так, сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий, если выполняет больше, чем от него требуется, либо прибавилась тяжесть или опасность труда.

При этом юрист призвала не путать реальное перевыполнение должностных обязанностей с тем, что прописано в трудовом договоре.

"Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу", — отметила Буянова.

Также адвокат порекомендовала воспользоваться ситуацией, когда сотруднику предложили работу в другой компании, однако он готов остаться при условии улучшения условий труда. По ее словам, при таком сценарии следует "поиграть перед начальством".

"Нужно объяснить работодателю: "Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство..." — уточнила юрист.

Буянова заключила, что во всех этих случаях зарплата может вырасти максимум на треть, пишет РИА Новости.

Теги: зарплата оплата труда трудовой договор

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