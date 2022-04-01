Россиянам назвали альтернативу винам из Европы

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Директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб назвала россиянам альтернативу винам из Европы. Ее слова передает РИА Новости.

Сологуб отметила, что в условиях ограничений и задержки поставок можно заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными или винами из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии. По ее словам, качество вин из Армении значительно выросло за последние пять лет, а игристые вина российского производства также приближаются по качеству к просекко или каве и при этом выигрывают по цене.

Она также рекомендовала россиянам обратить внимание на вина из Сербии, Чили и Аргентины. Вина этих регионов попадают в категорию максимально популярных в мировой винной индустрии по стилистике — сорта Пино Нуар, Альбариньо, Совиньон Блан, а также вина в стилистике натуральных.

«Если говорить о крепком алкоголе, то здесь на рынок будут активно входить крафтовые производители из Европы, Ближнего Востока и Азии. Потребителям будет интересно попробовать виски из Швеции, ром из Дании или джин из Исландии», — отметила эксперт.

Ранее директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков предупредил, что импорт алкоголя в Россию может снизиться примерно на 40 процентов в годовом выражении в связи с санкциями, введенными Западом, и проблемами с логистикой.