Россиянам начали продавать маленькую еду

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В связи с ростом цен в России производители в последнее время уменьшают размер упаковки продуктов питания. В продаже в магазинах появляется все больше товаров, размер которых меньше привычных для покупателей, пишет «Коммерсантъ».

По словам источника в одной из розничных сетей, Nestle начала поставлять шоколад «Россия» весом 82 грамма, хотя до этого он был 85 граммов, а объем растворимого кофе снизился с 95-ти до 85 граммов. Другие компании идут по аналогичному пути. Так, объем питьевых йогуртов Danone снизился с 270 до 260 граммов, макаронные изделия «Макфа» продаются в упаковке 400 граммов, а не 450 граммов. Heineken запустил в продажу пиво объемом 0,43 литра, а не 0,45 или 0,5.

Исследование компании NielsenIQ показало, что более чем пятая часть всех новых позиций в молочной категории составляют товары со сниженным объемом. В сети магазинов «Верный» указали, что снижение размеров упаковки позволяет оставить неизменной конечную цену для покупателя и не приводит к падению спроса.

В Heineken подтвердили снижение объемов банок пива, объяснив, что таким образом компания пытается сохранить доступность продукта. В AB InBev Efes указывают, что дефицит алюминия на рынке вносит дополнительные коррективы в рост цен на конечную продукцию, поэтому им приходится принимать меры.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев объяснил, что снижение объема упаковки для потребителя менее заметно, чем повышение цен, поэтому покупатели с большей вероятностью сохранят лояльность бренду. Кроме того, уверен он, известные производители не станут экспериментировать с рецептурой ради экономии.

По данным Росстата, в январе общая инфляция в годовом выражении достигла 8,73 процента.