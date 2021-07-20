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Россиян предупредили о риске пустых полок в магазинах

20 июля 2021 12:14
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Россиян предупредили о риске пустых полок в магазинах

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупные российские торговые сети, предупредила, что законопроект Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает ряд рисков, пишет РБК.

Новые правила могут спровоцировать уход торговли в серую зону, что «с большой долей вероятности» приведет к пустым полкам в магазинах и сокращению ассортимента интернет-магазинов. В России проходит реформа расширенной ответственности производителей (РОП). Она предполагает создание Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запрет на продажу товаров, сведений о которых нет в реестре.

При этом ретейлерам «совершенно непонятно», как будет идти сбор информации для реестра. Запрет на реализацию товаров, сведения о которых туда не внесены, приведет к разрушению сложившейся системы легального товарооборота, рассказали они. Оператор мусорной реформы «Российский экологический оператор» заявил, что риска пустых полок нет, а внесение информации в систему не приведет к дополнительным издержкам.

Планируется, что к началу 2022 года в стране будет введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров или уплата экосбора будет постепенно расти.

Ранее сообщалось, что внутри российского правительства возникли противоречия из-за фонда РОП, куда должны поступать деньги от экосбора. Министерство экономического развития увидело в идее угрозу уменьшения доходов федерального бюджета, пишет Лента.

Теги: производители товары торговля торговые сети

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