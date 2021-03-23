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Россиян предупредили о рисках льготной ипотеки

23 марта 2021 13:52
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Россиян предупредили о рисках льготной ипотеки

Минстрой предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве. Чиновник отметил, что во всех субъектах цена квадратного метра жилья должна оставаться доступной для населения, а к каждому региону необходим дифференцированный подход. Однако эксперты предупреждают: по льготной ипотеке люди зачастую покупают жилье низкого качества. О рисках программы «ФедералПресс» рассказал независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов:

«Минстрой и ЦБ пикируются по вопросу продления льготной ипотеки уже почти год. Понять можно обе стороны: ЦБ не хочет допускать пузыря на рынке недвижимости, который приведет к проблемам в банковском секторе, а Минстрой, в свою очередь, не хочет повторения ситуации 2016-2017 годов, когда девелоперы ничего не могли продать, и даже самые устойчивые их них были на грани банкротства», - пояснил эксперт.

По его словам, компромисс здесь мог бы быть найден в продлении льготной ипотеки при одновременном изменении градостроительной политики и де-факто запрете строить так называемые «человейники».

«Но строители уже продавили фактический отказ от любых ограничений: норм озеленения, инсоляции, качества строительства. Московский закон о реновации поддержали абсолютно все ветви власти, поэтому данный дредноут повернуть уже не может, он может только потонуть. Чего, видимо, и добивается ЦБ, правда, руководствуясь своими целями», - отметил Адамидов.

Собеседник «ФедералПресс» признал, что с точки зрения улучшения жилищных условий льготная ипотека – это благо, у нее есть свои подводные камни.

«Имея в виду, какого качества строится новое жилье, и во что превращаются крупные города, лучше бы этой самой льготной ипотеки не было. Потому что у взявших ее на 25 лет есть риск, что их дом развалится до того, как они полностью погасят кредит», - заключил Адамидов.

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