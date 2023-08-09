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Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе

9 августа 2023 09:44
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Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе

Крупные производители чая и кофе предупредили о повышении цен на свою продукцию с сентября из-за падения курса рубля, что привело к удорожанию импорта. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от самих компаний, пишет «Коммерсантъ».

В частности, издание приводит информацию из письма компании «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) в адрес ретейлеров, где говорится о росте отпускных цен на 6-9 процентов.

Производитель отмечает, что оценивает ситуацию как сложную. Впрочем, в комментарии изданию в компании пообещали, что повышение цен в России произойдет плавно, чтобы не допустить каких-то скачков. Тем не менее обойтись без него не удастся, так как доля импортируемого сырья и материалов в общей сложности превышает 80 процентов.

Аналогичные предупреждения своим партнерам отправили JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) и производитель кофе Madeo. В JDE напомнили, что, помимо снижения курса рубля с начала года на 30 процентов, цены на кофе на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) за тот же период выросли на 20 процентов, а на чай — в полтора.

Источники издания предполагают, что к зиме повышение цен на чай и кофе достигнет 20 процентов, потому что сырье, закупленное еще при долларе по 75 рублей, закончатся.

Ранее производители сообщили, что к осени цены на колбасу и сосиски в России могут вырасти как минимум на 5-10 процентов, что обусловлено резким ростом стоимости мяса. Между тем стоимость курятины по итогам июня уже выросла на 6,8 процента, составив рекордные 193,48 рубля, пишет Лента.

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