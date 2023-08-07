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Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам

7 августа 2023 09:12
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Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам

Золотовалютные резервы России в мае упали на 11,6 миллиарда долларов, достигнув 584,2 миллиарда. Таким образом, как сообщили в РИА Новости, Москва уступила Индии четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами.

Отмечается, что Индия и Россия соревнуются по этому показателю еще с 2015 года. В 2022 году Москва вышла на четвертое место с активами в 540 миллиардов долларов против индийских в 532 миллиарда. В мае Индия вновь вырвалась на четвертое место с активами в 590,7 миллиарда долларов.

Из анализа данных национальных центробанков следует, что Китай сохраняет удерживаемое на протяжении длительного времени лидерство по показателю международных резервов. Так, на конец мая активы страны составляли 3,371 триллиона долларов. Второе место удерживает Япония с резервами в 1,254 триллиона долларов, на третьем – Швейцария с активами в 886 миллиардов долларов.

В десятке также оказались Саудовская Аравия, Гонконг, Южная Корея, Бразилия и Сингапур, который потеснил ФРГ на 11-е место. 12-е место удерживают США.

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