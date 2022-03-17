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Россия заняла 11 место в списке стран с самым дешевым бензином

17 марта 2022 22:43
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По данным Global petrol prices, в тройку стран с самым дешевым бензином попали Венесуэла, Ливия и Иран.

Россия заняла 11 место в списке стран с самым дешевым бензином. Стоимость литра в РФ оценивается в $0,431, при этом США находится на 83 месте ($1,239 за литр) из 170 по дороговизне бензина, сообщается на портале Global petrol prices, передает ТАСС.

Согласно данным портала, на 14 марта в тройку стран с самым дешевым бензином попали: Венесуэла ($0,025 за литр), Ливия ($0,032) и Иран ($0,051). Сирия, Алжир, Ангола, Кувейт, Казахстан, Нигерия и Туркменистан также опередили Россию.

Самый дорогой бензин можно купить в Гонконге ($10,898), Монако ($9,375) и в Нидерландах ($9,205).

Если оценить данные по покупательной способности (портал берет за точку отсчета процент ежемесячного дохода, который тратят автомобилисты на заправку 40-литрового бака машины), то США занимает четвертую строчку, а Россия 17-е место.

Ранее вице-премьер Александр Новак по итогам встречи с председателем ЦК КПРФ заявил, что правительство России намерено не допустить роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, несмотря на повышение стоимости нефти на международном рынке. 

Новак также отметил, что российские компании продолжают плановую работу по добыче, поставкам и производству товаров ТЭК на внутреннем рынке.

 

Фото:    pixabay

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