У 23% самарцев есть подработка
Россия вошла в топ-5 стран с самыми низкими ценами на куриные яйца
Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» Самарского Дворца ветеранов (https://t.me/SamDvoretsVeteranov) ждёт новых участников
Делегация Самарской области принимает участие в форуме «Креативный код. Россия»
Производитель углекислотного оборудования из Самарской области вошел в число лучших экспортеров России
В Госдуме захотели законодательно ограничить число собак и кошек, содержащихся в квартире
Вильфанд: предстоящая зима будет холоднее прошлой
Минпросвещения определило сроки получения начального образования в РФ
Россия вошла в топ-5 стран с самыми низкими ценами на куриные яйца

10 октября 2025 10:14
79
Россия заняла пятое место в рейтинге стран с самыми доступными куриными яйцами, сообщает агентство РИА Новости.

Агентство приурочило рейтинг ко Всемирному дню яйца, который отмечают 10 октября.

"Меньше всего за десяток яиц среди 127 крупнейших экономик мира просят в Индии — всего 63,9 руб. Далее идут Иран (76,1 руб.), Бангладеш (78,2 руб.) и Пакистан (79,5 руб.). Россия замыкает пятерку экономик с наименьшими ценами на этот продукт. По данным Росстата, средняя цена в августе составляла 82,1 руб.", — отмечает агентство.

Самые высокие цены за десяток яиц отмечены в Швейцарии (514 руб.), Исландии (455 руб.), Новой Зеландии (427,5 руб.), Люксембурге (348 руб.) и Дании (344 руб.).

В России куриные яйца подешевели за год на 19,4%. Добиться таких показателей удалось благодаря увеличению производства яиц. Более того, в России наметилось перепроизводство куриных яиц: с конвейеров сходит 120% внутреннего потребления этого продукта.

