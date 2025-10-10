Россия вошла в топ-5 стран с самыми низкими ценами на куриные яйца

79

Россия заняла пятое место в рейтинге стран с самыми доступными куриными яйцами, сообщает агентство РИА Новости.

Агентство приурочило рейтинг ко Всемирному дню яйца, который отмечают 10 октября.

"Меньше всего за десяток яиц среди 127 крупнейших экономик мира просят в Индии — всего 63,9 руб. Далее идут Иран (76,1 руб.), Бангладеш (78,2 руб.) и Пакистан (79,5 руб.). Россия замыкает пятерку экономик с наименьшими ценами на этот продукт. По данным Росстата, средняя цена в августе составляла 82,1 руб.", — отмечает агентство.

Самые высокие цены за десяток яиц отмечены в Швейцарии (514 руб.), Исландии (455 руб.), Новой Зеландии (427,5 руб.), Люксембурге (348 руб.) и Дании (344 руб.).

В России куриные яйца подешевели за год на 19,4%. Добиться таких показателей удалось благодаря увеличению производства яиц. Более того, в России наметилось перепроизводство куриных яиц: с конвейеров сходит 120% внутреннего потребления этого продукта.