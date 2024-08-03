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Россия стала третьей экономикой мира с наименьшим госдолгом на душу населения

3 августа 2024 10:46
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Россия стала третьей экономикой мира с наименьшим госдолгом на душу населения

Наименьший госдолг на душу населения среди крупнейших экономик мира зафиксирован у Индии и Индонезии – 1316 и 1747 долларов соответственно. На третьем месте оказалась Россия – 2076 долларов.

В среднем власти стран G20 задолжали 23,6 тысячи долларов на душу населения, причем лишь у шести стран этот уровень выше среднего, следует из анализа данных, проведенного РИА Новости.

Россия заняла третье место среди стран с наименьшим уровнем госдолга – показатель составил 2076 долларов на душу населения, следует из данных за первое полугодие. Лидерами стали Индия (1316 долларов) и Индонезия (1747 долларов).

Вслед за РФ идет Турция с государственной задолженностью на человека в 2,8 тысячи долларов, Китай – 3 тысячи долларов и ЮАР – 4,5 тысячи долларов.

Самая высокая задолженность на душу населения среди стран G20 выявлена у США – 104,5 тысячи долларов на человека, что в 50 раз больше показателя России.

На втором месте Япония с долгами в 70,4 тысячи долларов на человека. Правительство Италии задолжало 51,9 тысячи долларов на душу населения, дальше идут Великобритания (51,6 тысячи долларов) и Франция (40,3 тысячи долларов).

Среди всех стран мира самый высокий госдолг на человека оказался у Сингапура – 149,3 тысячи долларов.

По последним данным, мировой госдолг превысил 100 триллионов долларов, увеличившись за год почти на 6%. На первом месте по госдолгу находятся США, на втором – Китай, на третьем – Япония, у России 28-е место. В конце июля минфин РФ выражал обеспокоенность ростом государственного долга по всему миру, что мешает развитию экономик стран со средними и низкими доходами, пишет Смотрим.

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