Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года

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Россия за январь—август текущего года сократила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн — минимального показателя за последние 12 лет, следует из расчетов РИА Новости по данным этой латиноамериканской страны.

Объем ввезенных бананов оказался на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Так мало бананов из Эквадора в Россию не импортировалось с 2012 года, когда этот показатель составил 755 тысяч тонн.

В среднем в последние пять лет Россия в среднем закупала у Эквадора 958 тысяч тонн, на нее приходилось 20—25 процентов от всего объема бананового экспорта этой страны.

За восемь месяцев 2024-го доля поставок в Россию в общем экспорте сократилась до 18,9 процента, что является минимумом с 2001 года. В то же время Россия остается крупнейшим покупателем, на втором месте США (14,8%), а на третьем — Нидерланды (6,9%).

Эквадор не смог переориентировать выпавшие объемы на другие рынки: в целом за восемь месяцев экспорт упал на 450 тысяч тонн, или на 10 процентов — до 4,1 миллиона тонн.