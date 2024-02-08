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Россия смогла локализовать упаковку для всех продуктов, кроме сыра с плесенью

8 февраля 2024 09:09
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Россия смогла локализовать упаковку для всех продуктов, кроме сыра с плесенью

Российские производители упаковки для продуктов полностью локализовали производство. Удалось заменить асептическую упаковку Tetra Pak и Pure-Pak. Но «точечные» проблемы все еще есть, говорится в исследовании Союзмолока и Milknews

Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания и локализовала все массовые виды и форматы упаковки для молочных продуктов и детского питания. Об этом говорится в исследовании «Адаптация молочной отрасли к влиянию санкций. Упаковка» аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока (Союзмолоко), с которым ознакомился РБК.

По данным Союзмолока, основные участники рынка упаковки локализовали производство всех основных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос. Молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом для обеспечения упаковкой из-за разнообразия видов продукции, форматов, высоких требований к гигиене и качеству, а также технологически сложных упаковочных решений, указано в материалах союза. Ежегодно в молочной индустрии фасуется 12,8 млн т продукции, для которой необходимо 32,2 млн шт. упаковок различного вида и состава, пишет РбК.

Фото: pxhere.com

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