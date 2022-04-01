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Россия с 1 апреля вводит запрет на экспорт подсолнечника и рапса

1 апреля 2022 09:12
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Россия с 1 апреля вводит запрет на экспорт подсолнечника и рапса

РФ с 1 апреля запрещает экспорт подсолнечника и рапса. Экспорт сои сохранится, но число пунктов ее пропуска будет сокращено.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ограничения на экспорт подсолнечника и рапса будут действовать по 31 августа 2022 года. "Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также животноводства продуктами переработки этих масличных культур. Ранее его поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию", - говорится в сообщении.

Ограничения не будут действовать на вывоз рапса и подсолнечника в страны ЕАЭС, а также на экспорт этой продукции в рамках международных межправительственных соглашений.

Как считает исполнительный директор Масложирового союза (объединяет перерабатывающие предприятия) Михаил Мальцев, запрет на экспорт подсолнечника приведет к снижению внутренних цен на него более чем на 20% и позволит стабилизировать рынок. "По нашим прогнозам, цены на подсолнечник в ближайшие недели должны снизиться с текущей стоимости в более 50 тыс. рублей за тонну до ниже 40 тыс. рублей и остаться в этих пределах до нового урожая", - заявил Мальцев, процитированный в сообщении этого отраслевого объединения.

Правительство также с 1 апреля сокращает число пунктов пропуска для экспорта соевой продукции. Это решение принято с учетом возрастающего мирового спроса на сою и продукты ее переработки, значимые для животноводства, пишет Интерфакс.

С 1 апреля по 31 августа вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом будет возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. По соевому шроту будут также сохранены только пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт пропуска в Калининградской области, так как производство соевого шрота в этом регионе осуществляется преимущественно из импортного сырья.

Ограничения не будут действовать на вывоз соевых бобов и шрота в страны ЕАЭС, для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных межправительственных соглашений.

По данным центра "Агроэкспорт", экспорт масложировой продукции из РФ в 2021 году сократился на 5,2%, до 7,7 млн тонн, но в стоимостном выражении подскочил на 48% (до $7,3 млрд) благодаря значительному росту мировых цен на продукты переработки масличных культур.

Фото: pixabay.com

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