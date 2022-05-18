Россия рассматривает вопрос вывоза украинского зерна из черноморских портов

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Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что страна рассматривает вопрос поставок калийных удобрений в Европу, а также вывоз украинского зерна из черноморских портов. Его слова приводит РИА Новости:

"Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются"

16 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. В переговорах по этому вопросу участвует и Турция: она готова помогать в разминировании портов и обеспечении морского судоходства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу организации. Он указал, что основной проблемой является минирование украинских портов и всей акватории, такая ситуация делает судоходство в регионе чрезвычайно опасным.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Гутерриш обсуждал с Вашингтоном инициативу вернуть российские и белорусские удобрения на мировые рынки в обмен на вывоз украинского зерна.

Что касается усилий генсека, мы поддерживаем все усилия по поиску механизмов для возврата украинского зерна на рынок. Генсек решал некоторые из этих вопросов. Он говорил с нами по поводу его планов и его дискуссий с украинцами и русскими по этому вопросу

В ООН в свою очередь выразили опасения, что рост цен на зерно и дефицит продовольствия могут привести к конфликтам в бедных странах, зависящих от поставок украинской пшеницы. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим мировым поставщиком пшеницы, Украина занимает пятое место. Две страны обеспечивают 19 процентов поставок ячменя, 14 процентов — пшеницы и 4 процента — кукурузы.

Цена на пшеницу в понедельник, 16 мая, побила абсолютный рекорд на европейском рынке. Торги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну после объявленного Индией эмбарго на экспорт зерновых.