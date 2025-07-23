Россия обогнала Германию по производству пива

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Россия впервые вышла на пятое место в мировом рейтинге производителей пива, сместив Германию. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на ежегодный отчет компании BarthHaas.

Согласно исследованию, производство в России выросло на 9% (до 9,1 млрд литров), а в Германии снизилось на 1% (до 8,4 млрд литров)

«Пятилетний отрыв Германии в 1,4 млрд литров преодолен», — отмечает издание.

Мировой рейтинг: Китай — 34 млрд л, США — 18 млрд л, Бразилия — 14,7 млрд л, Мексика — 14,5 млрд л, пишет Газета.

Рост российского производства связан с импортозамещением. В Германии фиксируют проблемы малых пивоварен из-за снижения спроса.

Агентство РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило, что ФРГ в ноябре прошлого года впервые с августа удалось обеспечить треть европейских поставок пива в Россию.

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), общее производство алкоголя на территории России по итогам 2024 года снизилось третий год подряд.

Ранее сообщалось, что Роскачество разрабатывает стандарт для определения российского происхождения пива.