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Россия может остаться без своих серверных процессоров

16 июня 2022 09:14
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Россия может остаться без своих серверных процессоров

«Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска представленных в конце 2021 года серверных процессоров Baikal-S из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване, рассказали “Ъ” участники рынка. По их данным, ряд крупных структур, включая «Сбер», рассчитывали на значительные партии серверов на Baikal-S, чтобы исполнить требования по импортозамещению. Теперь российским компаниям придется искать способы параллельного импорта серверов на зарубежных процессорах, поскольку альтернативы не будет.

По словам двух источников “Ъ” на российском рынке микроэлектроники, «Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской TSMC заключать новые контракты.

По словам одного из собеседников “Ъ”, партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поступают в РФ. «Об этом говорили участники недавнего саммита дизайн-центров: проблемы с доступом к производственным мощностям и зарубежной IP делают поставки ненадежными и закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно»,— добавляет топ-менеджер одного из профильных предприятий.

Участники рынка считают, что в результате компания может отказаться и от выпуска следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на разработку которых получила 5,64 млрд руб. в качестве субсидии от Минпромторг (см. “Ъ” от 16 ноября 2021 года). Предполагалось, что первые партии этих чипов будут готовы в 2025 году. В «Байкал Электроникс» отказались от подробных комментариев, но заверили, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».

По словам директора компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze на процессорах «Эльбрус») Максима Копосова, отмена Baikal-S означает, что в ближайшее время на российский серверный рынок преимущественно будут поставляться решения на базе иностранных чипов:

«Прежде всего рынок наполнится самыми массово выпускаемыми в мире процессорами от Intel и AMD, завезенными по каналам параллельного импорта, а также китайскими изделиями».

Основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович считает, что по объему продаж вычислительной техники отмена процессоров Baikal-S ударит не сильно, так как чипы от «Байкал Электроникс» и НПЦ «Элвис» существовали только в опытных партиях. «Однако многие компании инвестировали в проекты на этих чипах, формировался новый рынок отечественных доверенных решений, и теперь с этим определенные проблемы»,— уточняет господин Петричкович.

По мнению господина Копосова, российские разработчики процессоров встанут перед выбором: снизить технические характеристики своих устройств для обеспечения технологической возможности производства на российских фабриках или продавать свои разработки иностранным партнерам.

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