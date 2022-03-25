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Россия 1 января 2023 года запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ

25 марта 2022 12:10
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Россия 1 января 2023 года запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ

Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД России.

Как следует из пояснительной записки, с даты подписания документа прошло 30 лет. В странах-участницах соглашения произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому положения старого договора уже не соответствуют современным принципам пенсионных систем.

Отказ от соглашения стал необходим из-за нагрузки на бюджет России. В связи с ростом миграционных потоков в страну выросли затраты на реализацию соглашения. Поэтому денонсация соглашения позволит сэкономить до 2,2 млрд рублей из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) с 2023 по 2025 год, указали в документе.

Из пояснительной записки стало известно, что действующие пенсионеры не заметят изменений, так как выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра назначенных пенсий.

16 марта президент России Владимир Путин пообещал увеличить размер МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.

Позже спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что несмотря на сложности, возникшие у РФ, уровень социальной поддержки населения не планируется снижать.

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