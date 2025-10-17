российское пиво за год подорожало более чем на 20%

103

Средняя цена на литр пива российского производства в июле 2025 года выросла на 20% и достигла 157 рублей, подсчитал оператор маркировки "Честный знак".

Газета "Ведомости" ознакомились с результатами исследования.

За рассматриваемый период цена на литр импортного пива увеличилась на 35%, до 330 рублей. Средняя стоимость литра пива показал рост на 21,7% и стоит примерно 165 рублей.

До конца 2024 года отечественное пиво дорожало в рамках инфляции (7-9%), но с января 2025-го для пива крепостью от 0,5 до 8,6% повысили акциз с 27 до 30 рублей за литр, для крепкого пива — с 51 до 56 рублей за литр.

В "Честном знаке" заявили изданию, что в перспективе акцизная нагрузка может стать одним из основных факторов роста цен на российское пиво.

Импортное пиво продолжает дорожать, несмотря на укрепление рубля, утверждает оператор маркировки. Это связано с товарами, ввезенными по более высоким ставкам акциза и пошлин. С 1 января пошлины на импорт пива из недружественных стран увеличились в 10 раз – с 0,1 до 1 евро за литр.

Независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин отметил, что к началу октября 2025 года отечественное пиво подорожало примерно на 25% по отношению к январю. Стоимость импортных напитков увеличилась менее чем на 35%, продолжил он.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, с начала года доля импортного пива в ассортименте крупных розничных сетей увеличилась на 2,4 процентных пункта и в настоящее время составляет 37%.

Эксперт объяснил это тем, что в зарубежном сегменте на полках ретейлеров укрепляются позиции напитков из Вьетнама, Китая, Мексики и Таиланда. В марте 2025 года доля такого пива, по его словам, составляла 3,6%, в октябре — уже 4,1%.

Акциз на пиво крепостью до 8,6% с 1 января 2026 года может увеличиться с 30 до 33 рублей за 1 литр, на крепкое пиво – с 56 до 62 рублей за 1 литр. Проект соответствующих изменений в Налоговый кодекс правительство внесло на рассмотрение Госдумы в конце сентября.

В июле 2025 года Росстат зафиксировал сокращение производства пива в годовом выражении до 91,6 миллиона декалитров, пишет Смотрим.