84

Российские ритейлеры зафиксировали снижение ассортимента бытовой техники и электроники на фоне сокращения поставок и приостановки работы некоторых брендов, пишет iphones.ru со ссылкой на РБК.

Самое заметное уменьшение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой: смартфоны, телевизоры, посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, встраиваемые холодильники и отдельные сегменты в пылесосах. Среди брендов ассортимент наиболее существенно снизился у Apple, Samsung, Bosch, Electrolux, Miele и Dyson. Об этом рассказал коммерческий директор магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин подтвердил сокращение ассортимента техники. По его словам, больше всего это заметно среди смартфонов, в частности, iPhone и Samsung.

Погудалов добавил, что в некоторых случаях уменьшение ассортимента связано с полной остановкой поставок. В остальных случаях нехватка товара вызвана проблемами на производстве, дефицитом комплектующих и невозможностью найти альтернативные каналы ввоза продукции.

На российском заводе LG уже закончились комплектующие для производства холодильников. Для стиральных машин деталей хватит примерно до середины июля.

На место ушедших западных брендов пришли китайские и турецкие производители. Ещё год назад они не могли выйти на российский рынок из-за высокой конкуренции.

Фото: iphones.ru