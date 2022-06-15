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Российские производители начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» для замены импортных аналогов. Об этом в интервью РБК рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить», — объяснила она. Абрамченко уточнила, что упаковка будет «экологичного» серого цвета.

По словам политика, наращивание отечественного производства происходит параллельно с тестированием российских красок на предмет применения на импортной технологии. Она подчеркнула, что «на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится».

Вместе с тем Абрамченко признала, что в настоящее время сложно говорить о стоимости такой упаковки. По ее данным, проект из эксперимента перейдет в серийное производство уже в этом году.