Российские поставщики и производители попросили смягчить требования к сроку годности продуктов

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Производители и поставщики продуктов питания попросили крупные торговые сети пересмотреть в сторону смягчения требования по остаточному сроку годности товаров. Они обратились в Минпромторг, чтобы тот дал соответствующие рекомендации федеральным ретейлерам. Эксперты считают, что для товаров длительного хранения с высоким уровнем оборота в рознице требования могут быть смягчены

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (в нее входят в том числе «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфа», «Май») предложила главе Минпромторга Денису Мантурову рекомендовать федеральным ретейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации Мантурову.

Сейчас, по данным «Руспродсоюза», требование крупных сетей к остаточному сроку годности продовольственных товаров в среднем составляет 60–65%. Это означает, что федеральные ретейлеры не примут от поставщиков продукцию со сроком годности 730 дней, начиная с 439-го дня до его окончания. При этом средняя оборачиваемость товаров длительного хранение в рознице около 50 дней, говорится в письме.

Производители и поставщики отмечают, что заказы со стороны ретейлеров растут, но складские запасы не позволяют соблюсти «жесткие требования торговых сетей по остаточному сроку годности». В случае неполного выполнения заказа поставщики, с одной стороны, получают штрафные санкции за недопоставку, а с другой — вынуждены утилизировать товары, которые не проходят по остаточному сроку годности, но сохраняют свое качество, пишет Форбс.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, необходимости в жестком нормативном регулировании остаточного срока годности нет, рекомендаций от Минпромторга для решения спорных вопросов было бы достаточно. Ретейлеры могут принимать решения по договоренности с дистрибьюторами, сопоставляя остаточный срок годности товаров длительного хранения, в том числе консервов и бакалеи, с показателем оборачиваемости в магазинах этих групп товаров, добавил эксперт.

В «Азбуке вкуса» сообщили, что требования к остаточному сроку годности — не ниже двух третей от общего срока: для сети и ее покупателей важна свежесть продукции. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») сообщили, что остаточный срок годности по продовольственным товарам длительного хранения (более 12 месяцев) — 45% от общего срока, товаров сроком годности от 6 до 12 месяцев — 60%. По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, торговые сети должны пойти навстречу поставщикам. Приняв на себя часть рисков, они гарантируют наличие товара на полке, чтобы обеспечить трафик, считает он.