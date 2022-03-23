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Российские магазины начали менять цены на товары из старых партий, пишет газета «Известия». Стоимость продукции увеличивается на фоне приостановки работы зарубежных производителей, в том числе это касается одежды и обуви, косметики, техники, средств личной гигиены.

При этом меняется стоимость и импортных товаров, и товаров российского производство. Так, товары в магазинах Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, sela) стали стоить на 80 процентов больше, причем речь идет даже о тех вещах, которые в феврале продавались со скидкой. Сотрудники магазинов рассказали, что изменение касается большей части ассортимента.

В сети обувных магазинов «Рандеву» объясняют повышение прекращением поставок обуви из Европы: она составляет 90 процентов ассортимента. Цены стали менять и на товар, который поступил в продажу еще в прошлом году. Сотрудница одной из точек утверждает, что компания будет переориентироваться на продажу товара из других стран. Основательница марки одежды и аксессуаров Akhmadullina Dreams Алена Ахмадуллина рассказала, что цены на продукцию бренда меняются примерно на 20 процентов: больше половины коллекции производят в Китае, и из-за курсовой разницы выкупать вещи стало дороже.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рост цен связывают с ажиотажным спросом. В ФАС уточнили, что уже начали больше тысячи проверок и выдали десятки предостережений и предупреждений. В ведомстве полагают, что стоимость товаров может снизиться благодаря насыщению рынка дополнительным предложением товара, например, благодаря легализации параллельного импорта.