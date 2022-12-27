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Российская экономика сможет вернуться к уровню прошлого года в 2025 году

27 декабря 2022 11:53
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Российская экономика сможет вернуться к уровню прошлого года в 2025 году

Российская экономика сможет вернуться к уровню прошлого года в 2025 году, однако уже в 2024 году она «стабилизируется на новой траектории устойчивого роста», заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК. 

По его словам, активность этого потенциального роста будет зависеть от большого количества факторов. «Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 года где-то в 2025 году», — уточнил он.

Понадобится несколько лет, чтобы вернуться на прежний уровень российской экономики, так как ей предстоит структурная адаптация. Он подчеркнул, что экономике существенно труднее одолеть структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада.

Заботкин напомнил, что с циклическим спадом экономика страны столкнулась в 2020 году. Тогда с помощью «весьма активной контрциклической» денежно-кредитной и бюджетной политики снижение удалось полностью компенсировать — в России даже добились некоторого роста. Однако для устранения текущего кризиса стране понадобится куда больше времени.

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