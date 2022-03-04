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Россельхознадзор разрешает поставки продукции овощеводства из ряда стран, в том числе Армении, Белоруссии, Казахстана и Египта. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

"Россельхознадзор с 5 марта 2022 года отменяет ранее введенные ограничения и возобновляет ввоз в Россию продукции овощеводства из девяти стран, со всей территории, без учета ограничений по предприятиям-производителям", - отмечается в сообщении.

Так, разрешается ввозить томаты из Армении и Азербайджана, томаты и перцы из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, картофель из Египта, томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турции. Решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран, а также о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС.

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