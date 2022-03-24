Росрыболовство предложило фиксировать цены на рыбу в рознице

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Росрыболовство предложило зафиксировать стоимость рыбы в рознице, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, агентство прорабатывает с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями фиксацию цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке. Механизм будет аналогичен тому, что был использован в декабре 2020 года для цен на сахар и подсолнечное масло.

Участники рынка сообщают, что сейчас оптовая стоимость, например, минтая составляет 120–130 рублей за один килограмм, в то время как две недели назад — 90 руб. Как отмечает один из источников «Ъ», на стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены. По словам управляющего группой компаний «Доброфлот» Александра Ефремова, за последний месяц цена на российскую рыбу на внешних рынках выросла на 40%, поэтому ее выгоднее продавать за рубеж.

В свою очередь замдиректора управляющей компании «Норебо» считает, что фиксировать цену стоит только по социальным позициям — на сельдь и скумбрию. При этом он не понимает, как будет работать подобный механизм, так как рыба — это не продукт первой необходимости.