Росрыболовство ожидает в 2023 году удвоение производства красной икры

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Производство красной икры в России в 2023 году вырастет "примерно в два раза" – этому поможет хороший вылов лососевых пород рыбы, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме, пишет Смотрим.

"Икры хватит для всех потребителей, и цена будет достаточно низкая. Очень много поймали горбуши, а это такой социальный вид лососевых, достаточно недорогая. И в достаточно хорошем объеме идет на внутренний рынок, поэтому икры будет достаточно", – сказал Шестаков.

Российские рыбзаводы в 2022 году сократили производство красной икры в 2,3 раза до 10 тысяч тонн. В 2021 году впервые в России средняя стоимость лососевой икры превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм, сообщил Росстат. По сравнению с 2020 годом красная икра подорожала примерно на 30 процентов.

За последние 20 лет (наблюдение за ценами на этот продукт ведется с 2000 года) икра взлетела в цене в 7,4 раза. В 2022 году цена 1 кг лососевой икры достигла нового рекорда – 5460,82 рубля. Килограмм красной икры в 2023 году подорожал до нового рекорда в 6200 рублей.