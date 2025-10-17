Росрыболовство назвало причины роста цен на сельдь

144

На формирование цен на сельдь влияют расходы на инвестиции в развитие отрасли, обеспечение работы промысловых судов, увеличение заработной платы персонала, логистика, рыбопереработка, а также ключевая ставка. Об этом 16 октября сообщил «Известиям» представитель Росрыболовства.

По его словам, в настоящее время оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь снижаются. Росрыболовство следит за динамикой цен на рыбную продукцию, заверил его представитель.

С начала 2025 года российские рыбаки добыли около 470,5 тыс. т сельди, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, отметил собеседник «Известий». Из них вылов сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 423,6 тыс. т, что на 26% больше, чем в январе – октябре 2024 года, добавил он.

Средняя потребительская стоимость сельди — самой популярной рыбы в России — к сентябрю составила 375 рублей за 1 кг, что на 28% больше, чем годом ранее, писали 15 октября «Известия». При этом оптовые цены на эту рыбу снижаются: атлантическая сельдь в Центральной России подешевела в опте на 14%, до 185 рублей за 1 кг, следует из данных Нацрыбресурса. С начала года темп роста розничной стоимости этой рыбы составил 9%, тогда как уровень инфляции за аналогичный период — 4,29%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет обоснованность изменения цен на эти товары, говорил «Известиям» ее представитель. ФАС направила запросы в 37 рыбодобывающих организаций, чтобы проанализировать информацию о первичной переработке и покупателях, данные об объемах реализуемой продукции, о фактических объемах добычи и производства, реализации и структуре себестоимости, отметил он. В случае выявления нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования, добавил представитель ведомства.