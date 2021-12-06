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Ритейлеры Самары боятся во время праздничных распродаж остаться без сотрудников

6 декабря 2021 09:42
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ритейлеры Самары боятся во время праздничных распродаж остаться без сотрудников

Исследовательский центр Зарплаты.ру проанализировал ситуацию на рынке ритейла в Самарской области, составил топ самых популярных профессий отрасли в декабре и выявил рост зарплат в торговле.

В период праздничных распродаж покупательская способность возрастает. Традиционно в сферу торговли привлекают большое количество временного персонала, создаются новые рабочие места, чтобы удовлетворить покупательский спрос. В ритейл-сегменте наметилась положительная динамика, несмотря на то, что рынок труда переживает серьезный дефицит “синих воротничков”. 

«Зарплатные предложения увеличились практически по всем группам профессий, а работодатели предпринимают попытки устранить нехватку кадров, чтобы перед Новым годом закрыть масштабные потребности покупателей. При этом оклады в торговле по сравнению с другими сферами на рынке труда по-прежнему одни из самых низких», — поясняет руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев. 

Специалисты сервиса Зарплаты.ру проанализировали 2226 открытых в Самарской области предложений работодателей в ритейле. Рост медианной зарплаты работников торговли в декабре 2021 года к аналогичному периоду в 2020-м составил  15%. 

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