Ритейлеры предложили ограничить наценки на базовые продукты

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Розничные сети X5 Group и «Магнит» предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценку на социально значимые продукты не более чем на 10% до конца 2022 года. Об этом «Коммерсанту» сообщили в этих компаниях.



Как заявили в X5, мера коснется более 20 товарных категорий, ограничения наценки начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. Конкретные товары будут определять каждый месяц. В «Магните» наценку ограничат на товары из 25 категорий, в том числе вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречневую крупу.



Свои предложения ФАС также направила сеть «Бристоль». В антимонопольной службе заявили газете, что «сейчас они изучаются». Как рассказали в ведомстве, ФАС предложила ретейлерам проработать механизмы «ответственного ценообразования», поскольку во время еженедельного мониторинга выявляет завышение наценок в некоторых сетях.



Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил «Коммерсанту», что министерство обсуждало с сетями возможность установления максимальной наценки на базовые товары на уровне не более 10%. Он привел данные Росстата, согласно которым в минувшем году средняя надбавка на эти товары в сетях не превышала 15–16%.



Как сообщал Росстат в конце 2021 года, цены на продукты питания за год выросли на 10,6%, товары в этой категории подорожали больше остальных. Непродовольственные товары подорожали на 8,6%, а в сфере услуг рост цен составил 5%.



В середине августа в ФАС прошло совещание, на котором ведомство предложило ретейлерам самостоятельно скорректировать цены на продукты. Осенью антимонопольная служба несколько раз направляла торговым сетям предупреждения из-за завышенных цен, сообщает РБК.