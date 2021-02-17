Ритейл предупредил о подорожании яиц и курицы

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Производители представили серьезные экономические обоснования для роста стоимости продукции.

Ритейлеры готовы повысить цены на мясо птицы и яйца. Торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители уже запросили повышение отпускной стоимости товаров до 10%. Изготовители привели ритейлу серьезное экономическое обоснование: из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц. Розничные компании согласны изменить условия договоров. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что направили уведомление в Минпромторг. В Росптицесоюзе и Национальной мясной ассоциации сказали, что за год себестоимость продукции выросла на 25%.

Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители яиц и мяса птицы предлагают пересмотреть условия договоров — повысить закупочные цены на величину до 10%. Об этом «Известиям» рассказал источник на розничном рынке.

Он уточнил, что ситуация серьезная: изготовители представили такое обоснование повышений, с которым торговые сети согласны. Поэтому цена на эти продукты на полке будет меняться.

Собеседник издания уточнил, что в подобных ситуациях, когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ритейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции.

Фото: Pixabay.com