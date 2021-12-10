Риелторы рассказали о ценах на недвижимость в 2022 году

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Эксперты рынка недвижимости дали прогноз относительно цен на жилье в 2022 году, сообщает телеканал «360».

Специалисты отмечают, что цены будут зависеть от спроса, валюты и искусственного завышения цен. Одни считают, что рост стоимости недвижимости будет идти согласно инфляции. Другие уверены, что квадратный метр, наоборот, станет дешевле из-за низких ипотечных ставок.

«В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на 5-7% либо останется такой же, какая она есть», – считает риэлтор Олег Бендриков.

Возможен и третий вариант поведения цен, заявила эксперт Наталья Перескокова. По ее словам, в начале года ожидается стагнация цен на квартиры в новостройках. Цены на вторичное жилье могут ослабнуть. Но если инфляция продолжит расти, то и цены на недвижимость увеличатся.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам заявил о необходимости сохранить ипотечные кредиты доступными для граждан. По его словам, нужно внимательно следить за изменением условий в сфере ипотечного кредитования и вовремя реагировать на изменение процентных ставок, сообщают АиФ.