в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
РФ заняла 35 место в мире по доступности хлеба

16 октября 2025 12:21
138
РФ заняла 35 место в мире по доступности хлеба

Средняя стоимость батона белого хлеба в мире составляет около 138 рублей; дороже всего он в Джибути (748,7 рубля), а дешевле — в Алжире, где цена за счет госсубсидий составляет 13,8 рубля. Такие данные, отмечая, что 16 октября празднуется Всемирный день хлеба, приводит РИА Новости.

В число стран с самым дорогим хлебом, по информации агентства, также входят Бермуды (677,6 рубля), Каймановы острова (499,7 рубля), Монако (422,1 рубля) и Багамы (414 рублей). В топ-10 по этому показателю вошли также Конго, Центральноафриканская Республика, Исландия, Лихтенштейн и ЮАР. В то же время в перечне государств с самыми низкими ценами на хлеб оказались Тунис (15,4 рубля), Эсватини (16,2 рубля), Афганистан (19,4 рубля) и Ливия (22,6 рубля), а также Чад, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и Азербайджан.

Россия в рейтинге доступности продукта оказалась на 35-м месте (57,1 рубля за полкило пшеничного хлеба), Белоруссия заняла 42-е (62,8 рубля).

Ранее стало известно, что россияне в 2025 году стали покупать хлеб на восемь процентов чаще. Спрос при этом менялся неравномерно — продажи ржаного и белого хлеба выросли на 20 и 12 процентов соответственно, а интерес к багетам и бородинскому упал — на 23 и 9 процентов, пишет

В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
81
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
161
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
438
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
619
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
666
