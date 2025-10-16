РФ заняла 35 место в мире по доступности хлеба

138

Средняя стоимость батона белого хлеба в мире составляет около 138 рублей; дороже всего он в Джибути (748,7 рубля), а дешевле — в Алжире, где цена за счет госсубсидий составляет 13,8 рубля. Такие данные, отмечая, что 16 октября празднуется Всемирный день хлеба, приводит РИА Новости.

В число стран с самым дорогим хлебом, по информации агентства, также входят Бермуды (677,6 рубля), Каймановы острова (499,7 рубля), Монако (422,1 рубля) и Багамы (414 рублей). В топ-10 по этому показателю вошли также Конго, Центральноафриканская Республика, Исландия, Лихтенштейн и ЮАР. В то же время в перечне государств с самыми низкими ценами на хлеб оказались Тунис (15,4 рубля), Эсватини (16,2 рубля), Афганистан (19,4 рубля) и Ливия (22,6 рубля), а также Чад, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и Азербайджан.

Россия в рейтинге доступности продукта оказалась на 35-м месте (57,1 рубля за полкило пшеничного хлеба), Белоруссия заняла 42-е (62,8 рубля).

Ранее стало известно, что россияне в 2025 году стали покупать хлеб на восемь процентов чаще. Спрос при этом менялся неравномерно — продажи ржаного и белого хлеба выросли на 20 и 12 процентов соответственно, а интерес к багетам и бородинскому упал — на 23 и 9 процентов, пишет