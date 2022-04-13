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Резидентами «Жигулевской долины» станут 20 региональных стартапов

13 апреля 2022 17:57
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Одобрены 20 заявок с проектами в самых разных направлениях. 

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» пополнится новыми резидентами – на последнем заседании экспертного совета под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова были одобрены 20 заявок с проектами в самых разных направлениях. 

Теперь они смогут получить статус резидента технопарка. Среди одобренных заявок - проекты по разработке механических протезов, созданию строительного материала-полуфабриката, проектированию роботизированной оснастки, созданию программно-аппаратных комплексов и многим другим. 

Так, один из резидентов планирует разработку и вывод на рынок горнолыжного тренажера. Еще одна инициатива связана с созданием маркетплейса для запчастей и автокомпонентов. Среди одобренных заявок есть и проект по разработке автоматизированной системы оценки рыночной стоимости коммерческой недвижимости на основе искусственного интеллекта.  

Технопарк "Жигулевская долина" - одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» позволяет создать все необходимые условия для развития стартапов, небольших предприятий, в том числе технологического и инновационного бизнеса. Как неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров, развитое малое предпринимательство - важный фактор стабильности для экономики региона. 

Статус резидента позволяет начинающим инноваторам пользоваться большим перечнем мер поддержки и услуг управляющей компании технопарка. Это размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в конференц-холле, помощь в привлечении финансирования – подбор программ, подготовка документов для участия в конкурсах. В технопарке резидентам оказывают содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, предоставляют консалтинговые услуги (составление бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований). Технопарк сопровождает проекты резидентов информационно: организует участие в выставках, продвигает проекты в региональных СМИ, а также предоставляет актуальную информацию о действующих мерах поддержки инновационного предпринимательства на уровне региона и страны в целом. 

«Жигулевская долина» - один из крупнейших и наиболее развитых в стране технопарков в сфере высоких технологий. На протяжении нескольких лет в Национальном рейтинге технопарков страны он входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования, - рассказал Дмитрий Богданов. – Мы создали все условия для быстрого развития высокотехнологичных проектов: построили современные офисы, оснастили лаборатории, создали Региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием, получили статус регоператора "Сколково". Все это позволяет таким проектам быстро расти, выходить на рынок, а значит – делать свой вклад в диверсификацию экономики Тольятти и региона, в импортозамещение, которое сегодня является одной из наших ключевых задач», - добавил министр. 

Под управлением «Центра инновационного развития и кластерных инициатив» (ГАУ «ЦИК СО»), в экосистеме «Жигулевской долины» сформирована группа «точек роста», поддерживающая процесс инноваций: бизнес-инкубатор, технопарк, Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке. 

«Жигулевская долина» является региональным оператором фонда «Сколково» и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного Фонда Самарской области и ОАО «Российские железные дороги». Это расширяет возможности для резидентов и других предприятий малого бизнеса, и позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития: от идеи до изготовления опытного-промышленного образца и создания полноценного производства, сообщает пресс-служба технопарка.   

 

Фото:   пресс-служба технопарка

 

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