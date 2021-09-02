Резидент «Жигулевской долины» вошел в ТОП-100 лидеров развития социальной сферы АСИ

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ГК АВТО ТЕХНА, в которую входит компания-резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «ГАРДЕН» прошла отборочный этап в Акселераторе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и вошли в топ 100 лидеров развития социальной сферы.

Поддержку Агентства получат проекты, направленные на развитие технологий, улучшение качества жизни и создание возможностей для самореализации.

Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал в своем Послании глава региона.

Проект, который вошел в рейтинг называется «Интерактивно Виртуальный Офис Будущего». Он создан специально для людей «серебряного» возраста, которые, как правило, тяжело адаптируются к новым технологиям, и с трудом работают на современных компьютерах, перегруженных функционалом. Интерактивно Виртуальный Офис Будущего разработан для оптимизации процесса работы с основными офисными программами путем упрощения и отказа от ненужных программ и функционала привычного компьютера.

«Наш продукт представляет собой электронное устройство для офисных сотрудников и предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста. Простой интерфейс, только нужный функционал, крупный шрифт, работа по принципу нажатия одной кнопки, сенсорное и голосовое управление. Это программное обеспечение, упакованное в комфортное для работы электронное устройство, - пояснил Евгений Попов, директор ООО ГАРДЕН, - «Сейчас на базе этого проекта мы готовим ответвление проекта в направлении "Серебряная экономика" для дальнейшего участия в акселераторе, который ориентирован на улучшение качества жизни и сохранение экономической активности граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Надеюсь, наша разработка позволит реализовать возможности пожилого населения и удовлетворить потребности рынка услуг для работающих пенсионеров».

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Самарская область активно взаимодействует с Агентством стратегических инициатив. Благодаря этой совместной работе, внедрению их успешных практик, мы перестроили работу по формированию благоприятного инвестиционного климата - ключевые решения принимаются с опорой на мнение представителей бизнеса.