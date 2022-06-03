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Ретейлеры зафиксировали сокращение ассортимента техники и электроники

3 июня 2022 11:56
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Ретейлеры зафиксировали сокращение ассортимента техники и электроники

Ретейлеры фиксируют сокращение ассортимента бытовой техники и электроники из-за отсутствия поставок готовой продукции и проблем с производством внутри страны. В итоге место на рынке занимают китайские и турецкие бренды.

Продавцы бытовой техники и электроники фиксируют сокращение ассортимента на фоне заявлений ряда зарубежных производителей о сворачивании бизнеса в России и логистических трудностей при поставках комплектующих.

Как рассказал РБК коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов, максимальное сокращение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой: посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны, отдельные сегменты в пылесосах. По торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple.

Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин подтвердил сокращение ассортимента техники. По его словам, в большей степени это характерно для категории смартфонов и планшетов, в частности, брендов Samsung и Apple.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что они «делают все возможное, чтобы обеспечить максимально широкий ассортимент и привлекательные цены на бытовую технику и электронику». По его словам, техника большинства привычных для россиян брендов представлена в магазинах, в то же время появляются новые или расширяют свое присутствие уже знакомые бренды, в частности растет спрос на собственные торговые марки этого ретейлера — Hi и Novex. Представители «Ситилинка», МТС и AliExpress отказались от комментариев.

По словам Погудалова, в части случаев сокращение ассортимента было связано с полной остановкой поставок. «В остальных случаях это проблемы на производстве из-за дефицита комплектующих и невозможности найти обходные пути для «альтернативного» ввоза готовой продукции», — сообщил он.
 

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