Реконструкцию тольяттинской Академии футбола проведет частный инвестор

108

Инвестор проведет реконструкцию Академии футбола имени Ю.Коноплева в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщил в рамках рабочего визита министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Академия была создана в 2003 году и выпустила немало талантливых футболистов. Однако в последние годы организация испытывала сложности с финансированием, а школьные объекты требовали обновления. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова шел поиск инвестора, готового в рамках концессионного соглашения взять на себя задачу реконструкции действующих объектов и строительства новых. В начале мая концессионное соглашение по созданию современной футбольно-тренировочной базы было заключено между некоммерческой организацией и регионом. Оно предусматривает передачу объектов Академии частному инвестору сроком на 20 лет, при этом право собственности сохранится за Самарской областью.

«Сегодня мы посещаем Академию Коноплева. Инвестор зашел через заключение концессионного соглашения, с планами полной реконструкции объекта, улучшения материально-технической базы, изменением процесса подготовки футболистов. Мы рассчитываем, что это даст и спортивные, и экономические результаты. И в целом, будет позитивно влиять на развитие спорта в Самарской области и России. У нас серьезные планы по развитию футбольных секций, — рассказал Дмитрий Богданов. — Мы рады, что нам удается привлекать в эту работу инвесторов, минимизируя расходы бюджета. Регион традиционно подставляет свое плечо проектам в самых разных направлениях, концессия – это уверенный, позитивный, правильный инструмент для долговременного сотрудничества и гарантий совместной работы между публичной стороной – в данном случае Самарской областью и частным инвестором».

В течение первых четырех лет инвестор без приостановки деятельности Академии вкладывает более 500 млн. рублей в строительство и реконструкцию объектов. В частности, планируется построить физкультурно-оздоровительный корпус, газовую котельную и сети газоснабжения. Кроме того, будет заменено покрытие футбольных полей. Инвестор уже провел косметический ремонт классов к началу нового учебного года, проводится перекладка сетей энергоснабжения и интернет-линий.

Контролировать ход работ будет Наблюдательный совет, в состав которого войдут представители областного Правительства. После завершения срока действия концессионного соглашения инвестор будет обязан вернуть созданные и модернизированные объекты Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства СО