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Регулируемые цены на газ в России повысили на 8% с 1 июля 2024 года. На аналогичный размер «голубое топливо» подорожает с 1 июля 2025 года, говорится в приказах ФАС. Повышение цен затронет все категории потребителей.

Ранее предполагалось повышение цен на газ по более низкому показателю — по 7% в 2024 и 2025 годах. В апреле Минэкономразвития представило обновленный макропрогноз, однако возможный размер индексации не указывался

В предыдущий раз цены на газ в России повышали в 2022 году. С 1 декабря топливо подорожало на 8,5%, пишет glavny.tv.