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Региональный центр компетенций Самарской области успешно сертифицирован по итогу работы прошлого года

7 апреля 2022 11:10
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Региональный центр компетенций Самарской области успешно сертифицирован по итогу работы прошлого года

Региональный центр компетенций Самарской области успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций, доказав возможность выполнять поставленные цели в соответствии с методологией и успешно реализовывать задачи национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Комиссия в составе представителей министерства экономического развития РФ, ФЦК и руководителей РЦК других регионов признала соответствие деятельности самарского РЦК установленным требованиям и достаточный уровень качества реализованных проектов.

Сертификация проводится ежегодно и включает оценку всех региональных центров компетенций, которые организованы в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Деятельность РЦК оценивается по ряду критериев, как дистанционно, так и в очном формате. Кроме контроля исполнения целей, рассматриваются результаты проектов на предприятиях-участниках, организация работы «Фабрики процессов», обучения сотрудников, а также организация работы РЦК региона. Задача – убедиться, что региональные команды организовали работу с предприятиями – участниками нацпроекта эффективно, качественно предоставляют услуги и готовы продолжить деятельность по повышению эффективности.

Представители сертификационной комиссии посетили два предприятия. Первым стал «Завод стальных колёс» в Тольятти, где активная фаза реализации нацпроекта уже завершена. Благодаря интеграции «бережливых технологий» время протекания процесса на пилотном потоке изготовления стальных дисков уменьшилось на 52%, незавершенные запасы производства сократились на 83%, а выработка выросла на 18%. На втором предприятии, МПК «Поволжский», реализация мероприятий находится на стадии внедрения.

«По двум из пяти направлений мы полностью подтвердили соответствие: оценка организации обучения 10 из 10 и оценка работы РЦК 10 из 10, – прокомментировала заместитель директора РЦК Елена Дубовова. – По оценке «Фабрики процессов» мы набрали 8 из 9 возможных. Оценка завершенного проекта составила 22 балла (проходной балл 21), оценка проекта на этапе внедрения 70% (проходной процент 70%)».

Кроме того, стоит отметить, что высокую оценку со стороны комиссии получила работа в РЦК по обмену опытом между сотрудниками, в частности, глубина и сложность инструментов, рассмотрение которых проводится в ходе мероприятий по обмену опытом.

«Сертификация – оценка нашей работы. В очередной раз мы получили максимальную подробную обратную связь от коллег из ФЦК. Но мы не останавливаемся и будем продолжать работать над своими компетенциями, совершенствовать свои навыки», – прокомментировал директор РЦК Самарской области Константин Серов.

По результатам всех мероприятий на предприятиях было выдано заключение с положительными оценками соответствия.

«Напомню, что Самарская область входит первую десятку лидеров рейтинга региональных центров компетенций. С 2018 года коллеги стабильно подтверждают высокий уровень компетенций и следование методологии, разработанной ФЦК. Поздравляю коллег с успешным прохождением сертификации и желаю успехов в дальнейшей работе. Получение сертификата РЦК означает необходимость сконцентрировать усилия для выявления и распространения лучших практик, укрепления взаимодействия между регионами», – заключил начальник отдела по работе с РЦК, консультантами и партнерами ФЦК Евгений Шустов.

Повышение производительности труда – путь к укреплению экономического базиса для развития региона, в том числе, и социальной сферы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что именно повышение производительности труда является ключевым фактором развития региона. Это, в свою очередь, напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий, дает возможность повышать заработную плату сотрудникам, создавать условия для выхода на новые производственные рубежи.

Напомним, что Самарская область одной из первых включилась в реализацию нацпроекта «Производительность труда». Сегодня 119 компаний повышают эффективность благодаря технологиям бережливого производства. 33 из них получают адресную поддержку ФЦК и 63 – РЦК. Инструментам бережливого производства обучено свыше 1650 человек. До конца 2024 года в нацпроект должны войти 169 предприятий региона.

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