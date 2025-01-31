Региональный минпромторг запускает рубрику «Заводы Победы: хроники Куйбышева» к 80-летию Великой Победы

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Министерство промышленности и торговли Самарской области объявляет о запуске в социальных сетях новой рубрики «Заводы Победы: хроники Куйбышева». Рубрика посвящена 80-летию Великой Победы. Цель проекта – сохранить память о трудовом подвиге предприятий, которые в годы войны обеспечивали фронт оружием и техникой для приближения Победы.

Важность сохранения памяти о подвиге народа и предков, подчеркнул губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на недавней встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Рубрика расскажет о заводах Куйбышева, которые внесли огромный вклад в поддержку армии, а также о современных достижениях и развитии предприятий.

Первым героем стал завод «Авиакор». В этом году предприятие отмечает 95-летие. В 1941 году завод эвакуировали в Куйбышев. Первый эшелон с работниками и оборудованием прибыл на станцию Безымянка в октябре того же года. Уже через 54 дня собрали первый штурмовик Ил-2 из комплектующих, которые привезенных из Воронежа. За годы войны завод произвел 15 025 штурмовиков Ил-2 и был удостоен многочисленных наград за свой героический труд.

Сегодня АО «Авиакор — авиационный завод» занимается строительством и ремонтом самолетов, а также компонентным производством. Завод располагает современным центром технического обслуживания и ремонта, сертифицированным на обслуживание различных типов воздушных судов.

«В год 80-летия Великой Победы важно помнить вклад каждого завода, каждого труженика тыла в победу. Они стали надежной опорой для фронта в тяжелейшей войне. Куйбышев стал центром оборонной промышленности, где трудились взрослые и дети, проявляя смелость и решимость. Эти героические события напоминают, как важны единство и сплоченность в трудные времена», - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фото: минпромторг СО