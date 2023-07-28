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Разрешено сохранять ипотечные квартиры банкротам в РФ

28 июля 2023 09:20
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Разрешено сохранять ипотечные квартиры банкротам в РФ

Россиянам сохранят единственное ипотечное жилье при личном банкротстве. Кабмин поддержал такой законопроект, говорится в проекте официального отзыва правительства (есть в распоряжении «Известий»). Должнику для сохранения ипотечной недвижимости нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

«Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество должника», — следует из проекта отзыва. «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства об оценке этой инициативы.

Это должно привести к сближению стоимости старого и нового жилья, но небыстро, считают в регуляторе

Кабмин поддерживает проект при условии доработки с учетом замечаний. Например, необходимо проработать условия заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов, определить условия погашения долга.

— Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Наличие маленьких детей или другие тяжелые жизненные обстоятельства не оказывают сдерживающего эффекта. Мера же позволит дать заемщику второй шанс и не остаться на улице.

Сейчас, если гражданин больше не может выплачивать ипотеку, заводится арбитражное дело о признании его банкротом. В таком случае банк вправе истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество, например автомобиль, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Единственное жилье могут продать на торгах, забрать часть средств в счет погашения долга, а остаток возвращается заемщику, пояснил он.

В 2022 году суды признали банкротами 278 тыс. человек, каждый 10-й случай — ипотечные заемщики, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Около 20 тыс. человек лишились единственного жилья.

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