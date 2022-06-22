Разработчики конструкторской документации могут рассчитывать на государственную поддержку

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Региональный центр инжиниринга «Жигулевской долины» помогает предприятиям Самарской области принять участие в программе стимулирования разработки конструкторской документации.

В настоящее время в России существует потребность в производстве критически важных комплектующих для ключевых отраслей: нефтегазового, энергетического и тяжелого машиностроения, станкоинструментальной, медицинской, химической промышленности.

Чтобы повысить уровень локализации производства, требуется разработка большого количества комплектов конструкторской документации. На федеральном уровне запущен механизм государственной поддержки подобных проектов: российские организации, осуществляющие деятельность в области разработки необходимых комплектующих изделий, могут получить федеральные гранты на компенсацию до 100% своих затрат на их реализацию. Максимальный объем гранта – 100 миллионов рублей.

Участниками программы могут стать конструкторские бюро, инжиниринговые центры, частные компании, обладающие опытом разработки промышленной продукции. Планируется, что в итоге будет сформирована библиотека конструкторской документации, к которой смогут обращаться заинтересованные российские производители комплектующих.

Оператором данной грантовой программы поддержки является Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологическому развитию» (АНО «АТР») – федеральный институт развития, входящий в Группу ВЭБ.РФ.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с АНО «АТР» проводит 28 июня в 16:00 рабочее совещание в формате видеоконференцсвязи, в ходе которого эксперты подробнее расскажут об указанном механизме поддержки и ответят на вопросы. Модератором выступит директор Государственного автономного учреждения «ЦИК СО», управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

– От имени ГАУ «ЦИК СО», которое является региональным партнером Агентства по технологическому развитию, приглашаю все заинтересованные предприятия к участию в грантовой программе. Государство сформулировало четкий запрос, и у конструкторских бюро, инжиниринговых и производственных компаний есть возможность принять участие в этом проекте с полным возмещением затрат, – сказал Александр Сергиенко.

Помощь в подготовке заявок готов оказать Региональный центр инжиниринга. Его руководитель Сергей Ганин отметил:

– Наши специалисты готовы провести дополнительные консультации по заполнению документов на участие в грантовой программе, а при необходимости – обеспечить сопровождение вашей заявки в Агентстве по технологическому развитию.

Ознакомиться с программой совещания и зарегистрироваться можно по ссылке: https://dolinatlt.timepad.ru/event/2058100/.

Информация о программе стимулирования разработки конструкторской документации размещена на специальном сайте 208.atr.gov.ru

Для получения дополнительных сведений по участию в совещании и подготовке заявок обращайтесь к специалисту Регионального центра инжиниринга Василию Хабибуллину по телефону (8482) 93-00-93, доб. 916.