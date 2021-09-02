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Размер материнского капитала в 2022 составит более 503 тыс руб на первого ребенка и 665 тыс – на второго, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Минтруда Антон Котяков. Также на полях форума министр рассказал, что российский рынок труда в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии.

Шестой Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке. Он будет проходить три дня на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В прошлом году ВЭФ не проводился из-за пандемии коронавируса. В пленарном заседании форума завтра примет участие Владимир Путин.

Президент прилетел во Владивосток накануне. Сегодня у главы государства – совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Оно состоится в режиме видеоконференции, передает Радио Маяк.