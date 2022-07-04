Распродажа товаров со складов IKEA начнется 5 июля

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Сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля. Об этом сообщается в воскресенье на сайте сети.

"С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары IKEA только на сайте ikea.ru", - говорится в заявлении. Отмечается, что товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии.

Согласно информации, предоставленной на официальном сайте IKEA, доставка купленных товаров будет осуществляться только в городах, где есть магазины сети: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе, а также на расстоянии 50 км от вышеуказанных городов.

15 июня IKEA объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, а также сократить бизнес в стране. При этом полностью компания не уходит: ее розничный бизнес, работа которого приостановлена с 4 марта, "остается на паузе", сообщает ТАСС.