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Работу в России возобновят популярные магазины косметики и парфюмерии сети «Иль де Ботэ», сообщает газета Ведомости со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, магазины откроются на месте торговых точек бренда Sephora. Флагманский магазин сети Sephora уже сменил вывеску в торговом центре «Авиапарк». Ребрендинг остальных точек планируется закончить до января 2023 года.

Гендиректор местного бизнеса Sephora Евгений Дроздов, в свою очередь, сообщил, что «Иль де Ботэ» открывается как автономная компания. Он добавил, что почти из-за семимесячной приостановки сеть запускается с тем же товарным запасом, что и в начале года.

Сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив бренд «Иль де Ботэ». В марте 2022 года компания сообщила о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России, пишет Мослента.