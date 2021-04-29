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Работать 4—7 мая уже решила каждая вторая компания

29 апреля 2021 09:24
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Работать 4—7 мая уже решила каждая вторая компания

Работать 4—7 мая планируют 48% компаний, где рабочий процесс не является непрерывным. Чаще всего решение работать 4—7 мая принимают банки и производственные компании.

48% предприятий и организаций будут работать в нерабочие дни мая, т.к. Указ Президента о каникулах 1—10 мая позволяет работодателям действовать на свое усмотрение. В 26% компаний персонал не будет работать. Еще 26% работодателей пока не приняли решение.

Больше всего компаний, которые полным составом уйдут на майские каникулы, — среди малого бизнеса (32%). Работать 4—7 мая по решению работодателя чаще будут компании со штатной численностью 100—1000 человек (60%).

Чаще всего о том, что будут работать в первую декаду мая, говорили представители банков (73%), производственники (53%) и сфера услуг (52%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций, а также 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 106
  • Время проведения: 24—28 апреля 2021 года
  • Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций (за исключением компаний с непрерывным рабочим процессом)
  • Размер выборки: 1000 респондентов
Теги: выходные майские праздники

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