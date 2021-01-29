Работа по восстановлению численности занятого населения Самарской области в 2021 году усилена на всех уровнях власти

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В Правительстве Самарской области прошло первое в этом году заседание межведомственной комиссии по мониторингу социально-экономической ситуации и занятости населения в Самарской области.

В мероприятии приняли участие представители региональной исполнительной власти, территориальных отделений федеральных органов, внебюджетных фондов, Госинспекции труда в Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленной палаты.

Учитывая поставленную Президентом России Владимиром Путиным задачу по восстановлению к концу текущего года численности занятого населения до уровня 2019 года, был разработан комплекс мероприятий, реализация которых на всех уровнях власти и стала ключевой темой для обсуждения.

Комплекс мер по восстановлению численности занятого населения Самарской области включает мероприятия, как в сфере занятости, так экономического и социального блоков, и носит межведомственный характер. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно обращал внимание областного правительства, на то, что наряду с применением мер поддержки, важной задачей остается трудоустройство всех, кто по какой-то причине потерял работу в этот непростой период.

«Ситуация на региональном рынке труда улучшается в последние месяцы, но все еще остается напряженной. С учетом значимости и комплексности поставленной перед нами задачи, выполнить ее мы сможем только при грамотно выстроенной совместной работе всех уровней власти и общественных организаций», – сообщила заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

«Данные меры будут направлены на все категории безработных граждан, но особо выделены такие, как потерявшие работу после 1 марта 2020 года, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва в работе, впервые ищущие работу, в том числе выпускники», – пояснила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Комплекс включает мероприятия, направленные на содействие в трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, выпускников, а также стимулирование работодателей на создание рабочих мест и легализацию неформальной занятости, в том числе с возможностью оформления в качестве самозанятого.