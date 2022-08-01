Путин заявил об отказе России работать с недружественными странами себе в убыток

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается надежным поставщиком металлургической продукции для западных партнеров, но не собирается работать с недружественными странами себе в убыток. Об этом он заявил в понедельник, 1 августа, в ходе совещания по развитию металлургической отрасли, пишут "Известия".

«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», — сказал Путин.

По словам российского лидера, некоторые страны Запада «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации (ВТО), введя антироссийские санкции. Он добавил, что ограничения на работу отечественных металлургов являются «откровенным проявлением недобросовестной конкуренции».

«Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — (санкции. — Ред.) представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — приводит слова президента РФ «Газета.ru».

Фото: ТАСС