Путин поручил обеспечить доступные цены на легковые автомобили для россиян

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Цены на металл падают, и это должно отразиться на ценах на легковые автомобили для россиян - они должны быть доступными, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Сейчас особого внимания требует, конечно, рынок легковых автомобилей, на котором образовался дефицит предложения и резко возросли цены. Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Я уже сейчас не говорю о других составляющих, которые подталкивают цены наверх, здесь тоже, наверное, можно некоторые шаги предпринять в нужном нам направлении и, главное, в нужном направлении для людей. Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан", - отметил президент.

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